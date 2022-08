Heraanleg maakt kruispunt Veedijk veiliger: "Kruispunt afgesloten tot eind oktober”

Dagelijks passeren er niet alleen honderden fietsende scholieren. Ook evenveel vrachtwagens daveren iedere dag over het kruispunt, van of naar het industrieterrein. Die combinatie kostte op 7 mei 2013 het leven aan de 14-jarige Nadja Meeusen. Zij was van bij haar papa in Gierle (Lille) met de fiets onderweg naar haar school in Turnhout. Op dat moment stonden er zelfs nog geen verkeerslichten. Een vrachtwagenchauffeur die het industrieterrein verliet en richting E34 afdraaide, merkte Nadja niet op en reed haar dood. Na het dodelijke ongeval werden verkeerslichten geplaatst, maar een structurele oplossing voor nog méér veiligheid liet op zich wachten. Nu is het dan toch zover. Vanaf maandag 1 augustus wordt het kruispunt grondig aangepakt. “Het kruispunt is de belangrijkste toegangsweg naar de industriezone Veedijk in Turnhout, maar is niet aangepast aan de verschillende verkeersdoorstromen die er passeren”, motiveert het Agentschap Wegen en Verkeer de heraanleg.