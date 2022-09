Hells Angel in Turnhout betrapt met geladen pistool: "Hij zit in voorhechtenis voor gijzeling”

TurnhoutEen man die in Turnhout betrapt werd met een geladen pistool riskeert een celstraf van 7 maanden. De man is lid van Hells Angels en zit momenteel in voorhechtenis voor een gijzeling in Charleroi.

De 38-jarige N.W. werd op 23 oktober 2021 in Turnhout tegengehouden voor een politiecontrole. “In zijn wagen lagen een geladen pistool en een koevoet, allebei binnen handbereik. Het serienummer van het pistool was verwijderd”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. Het parket vraagt aan de rechtbank om de man tot 7 maanden celstraf te veroordelen voor inbreuken op de wapenwetgeving. De aanklager merkte ook op dat de man momenteel in voorhechtenis zit voor betrokkenheid bij een gijzeling in Charleroi.

De advocaat van N.W. beschouwt het bezit van de koevoet niet als een inbreuk op de wapenwetgeving. “Hij heeft nooit de intentie gehad om die koevoet te gebruiken als wapen. Het lag in de auto voor als hij een verkeersongeval zou hebben. Dan kan hij zichzelf met de koevoet bevrijden uit de auto”, klonk de opmerkelijke uitleg. Het geladen pistool was volgens de advocaat een zeer oud wapen dat hij gekregen heeft van een kennis. “Het was nooit zijn bedoeling om het te gebruiken.”

De man heeft nog een blanco strafblad. Zijn advocaat vroeg aan de rechtbank om bij de beoordeling van de straf geen rekening te houden met zijn voorhechtenis voor de gijzeling. “Hij kan zijn blanco strafblad behouden, want met die gijzeling heeft hij niks te maken. Mijn cliënt is lid van Hells Angels. De gijzeling vond plaats in de kelder van de woning van een andere Hells Angel. Mijn cliënt sliep op dat moment met zijn vriendin in een caravan die in de tuin stond. Hij wist niet dat er binnen een gijzeling bezig was.”



Het vonnis volgt in oktober.



