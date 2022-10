Heilig Graf viert 360ste verjaardag met taart en gebak voor 5.000 leerlingen en leerkrachten

Het Heilig Graf in Turnhout is één van de oudste scholen in de Kempen. Woensdag werd de 360ste verjaardag gevierd. “In de 17de eeuw kozen de Hasseltse kanunnikessen Turnhout als locatie voor een nieuw Heilig Grafklooster. Zo kwamen op 5 oktober 1662 de eerste vijf zusters met de huifkar aan in de stad… Een klooster, internaat en school werden opgericht. In die tijd stonden lezen, schrijven, handwerk, een muziekinstrument bespelen en praktisch Frans op het lesprogramma. Op zon- en feestdagen onderrichtten de zusters gratis de mindergegoede kinderen. De start van Heilig Graf Turnhout was een feit”, blikt algemeen directeur Hilde Robrechts terug op het ontstaan van het Heilig Graf.