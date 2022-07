Haar grootouders kampeerden dagen voor schoolpoort en toch raakt Martha (8) niet binnen in buitengewoon onderwijs: “Attest raakt niet in orde door overbelasting bij CLB”

turnhoutHaar grootouders kampeerden een nacht voor de schoolpoorten om – met succes – een plaatsje te bemachtigen in het buitengewoon onderwijs. De achtjarige Martha uit Turnhout kreeg immers de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en artsen raadden voor haar een school op maat in het buitengewoon onderwijs aan, maar door administratieve overbelasting bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) komt haar doorverwijzing niet tijdig in orde voor komend schooljaar. In een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) kaarten ouders Tom Driesen en Bieke Wynants de problematiek aan.

Een autismespectrumstoornis manifesteert zich bij elk kind anders. Bij Martha, leerling in basisschool Heilig Graf in de Apostoliekenstraat in Turnhout, is het zo dat ze zich goed gedraagt op school, maar nadien thuis ontploft. “Ze doet zo hard haar best om waar te maken wat van haar verwacht wordt: rekenen, lezen, schrijven en dan ook nog eens een lawaaierige speelplaats overleven”, vertelt vader Tom Driesen, die zelf leerkracht in het buitengewoon onderwijs is. “Maar dan komt ze thuis aan en moet ze ontladen. Ze is sociaal wenselijk geweest, maar dan moet het eruit: ze brult, ze krijst, ze doet het letterlijk in haar broek.”

Martha wordt daarom op een wachtlijst geplaatst voor een diagnose. “De school zag geen probleem, omdat ze zich goed gedraagt en zelfs een voorbeeldleerling is. Ook het CLB inschakelen wordt niet nodig geacht. Maar intussen bevestigt een multidisciplinair team van het Universitair Ziekenhuis de diagnose van autismespectrumstoornis, wat we al hadden vermoed. Het hele team artsen is het erover eens: een school op maat in het buitengewoon onderwijs zou kunnen bijdragen aan een evenwichtiger kind. Minder prikkels, meer individuele aandacht.”

Kamperen voor de deur

Het is intussen april, maar vanuit het Vrij CLB Kempen wordt duidelijk gemaakt dat een verslag voor doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs er wegens administratieve overbelasting niet meer zal inzitten. Toch gaan ouders Tom en Bieke met Martha naar de opendeurdag van 3master, de school voor buitengewoon onderwijs in Kasterlee. “Ze praat er met leerkrachten, die meteen zien wat haar huidige leerkrachten niet zien. Het is een match made in heaven. Haar grootouders kamperen een nacht voor de deur en kunnen een plekje voor haar bekomen”, vervolgt Tom.

Volledig scherm Martha (midden), met haar broer Elia en zus Noa. © RV

“Ze wordt ingeschreven... maar haar attest raakt effectief niet in orde. Ondertussen raken kinderen met een latere diagnose, waar de school het probleem wel zag omdat ze de klas op stelten zetten in plaats van hun gezin, wel ingeschreven in een gepaste school. De nood en de prioriteit ligt hoger. De directeur van het CLB betwist niet dat het attest voor Martha in orde gaat komen, maar het zal niet tijdig lukken voor komend schooljaar. Daardoor zijn we een jaar kwijt en spelen we ook nog eens onze plaats in de 3master kwijt. Voor alle duidelijkheid: ik gun iedereen die plek in het buitengewoon onderwijs. Ik heb ook begrip voor het CLB, die mensen zijn overwerkt en er zijn te weinig middelen om al die aanvragen correct te kunnen verwerken. Ze moeten daardoor prioriteiten stellen.”

M-decreet

Ten einde raad kaartten ouders Tom en Bieke de problematiek aan in een open brief, die ze naar minister Ben Weyts verstuurden en op hun sociale media deelden. “Dit verhaal is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Het M-decreet focust op inclusie. Dat is fantastisch. Inclusie is een recht. Maar buitengewoon onderwijs is dat ook. In de praktijk was het M-decreet een besparing op de kap van de zwaksten. Want kinderen met bijzondere noden krijgen in het gewone onderwijs maar een fractie van de uren en ondersteuning die ze in het buitengewoon onderwijs krijgen.”

Reactie van het kabinet of de minister zelf ontvingen de ouders nog niet. “Op zich verwacht ik geen reactie. Het verste dat we geraakt zijn is het kinderrechtencommissariaat. Zij hebben druk op de ketel gezet, maar dat heeft uiteindelijk ook niet geholpen. We hopen met onze open brief op zijn minst al wat meer bewustwording rond het thema te kunnen creëren.”

