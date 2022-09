Gynaecoloog verdacht van verkrachting acht vrouwen: “Hij zei dat ze altijd mocht terugkomen als ze nog een orgasme wilde”

Kalmthout/Brasschaat/Malle/Turnhout Belgische teams scoren hoge ogen op WK BBQ

Twee Kempens-Antwerpse BBQ-teams hebben hoge ogen gegooid op het WK BBQ in Torhout. The Juice Brothers uit Kalmthout/Brasschaat behaalden een derde plaats in het algemene klassement en werden zo het eerste Belgische team. De mannen van Qlinaria uit Turnhout/Malle werden dan weer kampioen in de categorie kip met… een kip op een bierblik.

