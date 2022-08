Grote verslagenheid na plotse dood van oud-burgemeester Erwin Brentjens (69): “Hij had steeds het beste voor met iedereen”

Meerle TERRASTIP. Zomerbar De Graanbar in Meerle: zalig genieten tussen de zonnebloe­men

Een terras opzoeken is altijd leuk als de zon schijnt en het weer lekker aangenaam is. Maar in de zomer als we af en toe dat net een beetje meer tijd hebben, is het dat tikkeltje aangenamer. Als dat terras er dan nog redelijk uniek is, dan is dat mooi meegenomen. Wij hebben er zo eentje gevonden in Meerle (Hoogstraten). Verscholen in een maïsveld omzoomd door zonnebloemen ligt daar de Graanbar, een tijdelijke zomerbar.

30 juli