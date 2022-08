Grote verslagenheid na plotse dood van Erwin Brentjens: “Hij had steeds het beste voor met iedereen”

De verslagenheid is groot bij iedereen die Erwin Brentjens kende. De oud-burgemeester van Turnhout overleed zondag 31 juli onverwacht aan een hartstilstand. Enkele dagen voordien vierde hij nog zijn 69ste verjaardag.

Nadat hij schepen was geweest in Kontich, was Brentjens in 2013 ook burgemeester in Turnhout. Het was een turbulente passage waarbij – door interne strubbelingen bij N-VA – de onbestuurbaarheid van Turnhout werd uitgeroepen. Toch is Erwin Brentjens altijd respect blijven krijgen bij andere politici in de stad. “Het Vlaams Belang neemt met droefheid kennis van het plotse overlijden van oud-burgemeester Erwin Brentjens. Hoewel Erwin een politieke tegenstander was en onze partij vraagtekens plaatste bij het beleid van zijn ploeg, hebben we hem leren kennen als een bijzonder integer man die steeds het beste voorhad met iedereen”, zegt Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Erwin was een belangrijke waarde binnen de Vlaamse Beweging en een Vlaams-nationalist in hart en nieren waarbij hij onder meer woordvoerder was van TAK en een belangrijke rol speelde bij de taalstrijd in de Voerstreek. Met bijzonder veel respect kijken we dan ook terug naar zijn strijdbaar verleden.”

Vlaamse gedachtegoed

Ook Paul Moelans – in 2013 schepen van stadsbedrijven, I.C.T. en communicatie onder het burgemeesterschap van Brentjens – neemt via sociale media afscheid van de oud-burgemeester. “Immens veel respect voor de persoon die hij was en zeker wat hij gedaan heeft voor het Vlaamse gedachtegoed. Hij had steeds het beste voor met iedereen”, aldus Moelans.

Volledig scherm Erwin Brentjens als schooldirecteur in De Smiskens © ton wiggenraad

Glimlach

Niet alleen in politieke kringen is de verslagenhoud groot. Ook bij het team van basisschool De Smiskens waar Brentjens jarenlang directeur was, en ook na zijn pensioen nog graag gezien was. “Elke ochtend en elke avond konden kinderen en ouders jou terugvinden aan onze schoolpoort waar jij hen telkens met de grootste glimlach begroette”, klinkt het. “Als een ware kapitein stond jij vele jaren aan het stuur van het Smiskensschip en voer jij met het schoolteam, de kinderen en ouders een prachtige koers. Dank je voor de vele fijne schooljaren en de kansen en kennis die je ons allen gaf. Veel te vroeg ging je van ons heen. Je zal gemist worden in vele Smiskensharten.”

Reizen

Erwin Brentjens was de jongste jaren als gids en reisleider actief bij Reizen Lauwers. “Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotse overlijden van onze reisleider Erwin Brentjens", klinkt het daar. “Erwin was altijd intens betrokken bij zijn werk en collega’s. Dat deed hij op zijn eigen charmante en innemende wijze, waardoor hij bij collega’s maar ook bij klanten erg geliefd was. Wij zullen Erwins fanatieke aanwezigheid, betrokkenheid en warme persoonlijkheid erg missen. In dankbare herinnering wat hij voor ons bedrijf heeft betekend, zal Erwin altijd in onze gedachten blijven. We wensen de familie van Erwin veel sterkte toe bij het verwerken van dit groot verlies.”

Volledig scherm Erwin Brentjens werd na de overwinning van N-VA in 2012 op de schouders gehesen © ton wiggenraad

Volledig scherm Erwin Brentjens © Peter Vanderveken

