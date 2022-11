'Grootste WK-fandorp van de Kempen' geannuleerd bij gebrek aan interesse

Het was tafeltennisclub TTK Turnhout die het idee had opgevat om WK-schermen te plaatsen in een hal op Weelde Depot. Omdat een WK-scherm op de Grote Markt in Turnhout – en dus buiten - gezien de periode van het wereldkampioenschap niet optimaal is. TTK Turnhout wilde daarom een groot fandorp met twee grote shermen bouwen op Weelde Depot. Er zouden ook een foodtruckpark, drankstanden en dj-optredens voorzien worden. Voor elke wedstrijd zouden 3.500 supporters binnen kunnen in de NAVO-hal, maar nu blijkt er een groot gebrek aan interesse. Mogelijk heeft de inkomprijs van 8 euro om op een scherm te kijken daar iets mee te maken. Zondag maakten de organisatoren via sociale media nog reclame voor Bar Qatar door te benadrukken dat een deejay de zaal in vuur en vlam zal zetten bij wedstrijden van de Rode Duivels. Intussen maakt de website duidelijk dat het evenement geannuleerd wordt.