Zussen Nienke (30) en Noor (25) Adriaensen openen eigen bakboetiek: "Net als papa ontwikkel­den we een nieuw streekpro­duct"

Terwijl de warme bakkers in andere dorpen een voor een verdwijnen, krijgt Beerse er zowaar eentje bij. Zussen Nienke (30) en Noor (25) Adriaensen groeiden op in de bakkerij van hun ouders Werner en Marianne en treden nu samen in diens voetsporen met ‘Bakboetiek Nienke & Noor’ in de Lindenlaan. “We zijn opgegroeid in de bakkerij, dus we wéten hoe zwaar het is. En toch gaan we er vollen bak voor.”