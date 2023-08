Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Turnhout vandaag

Ook komende jaren geen heraanleg van E34: “Dit is echt onbegrijpe­lijk. Betonnen wegdek is tot op de draad versleten”

Wie via de E34 van of naar Nederland rijdt, zal nog een hele tijd hobbelen tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten in Arendonk. Het wegdek moest er normaal vier jaar geleden al gerenoveerd worden, maar een heraanleg is intussen nog altijd niet gepland. “De uitleg die de minister geeft is een drogreden. Ze laat de Kempen in de steek”, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf.