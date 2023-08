Dieven roven koelwagen leeg

Dieven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag op pad geweest in de Rerum Novarumlaan in Beerse. Vrijdagochtend werd er een inbraak vastgesteld in een koelwagen die er gestald stond. De daders gingen aan de haal met een hoeveelheid drank. De politie is een onderzoek gestart om de dieven op te sporen.