Geothermie als extra troef voor klimaatplan: “Geen nieuwe Slag van Turnhout nodig, maar wel een Omslag van Turnhout”

Volgens schepen Wittebolle is het belangrijk dat er een klimaatplan is. “Wij behoren tot de generatie die de planeet moet rijden en zoveel tijd is daarvoor niet meer”, klinkt het. “Natuurlijk kunnen we dat niet alleen en zullen er ook op Vlaams, federaal en Europees vlak maatregelen genomen moeten worden.”

De stad wil vooral inzetten op geothermie. “Drie kilometer onder onze voeten ligt een wapen dat ons zal helpen de transitie tot stand te brengen: kokendheet water waarmee we warmtenetten gaan voeden en de stad kunnen verwarmen. Geothermie is onze unieke troef en die zullen we maximaal inzetten. Maar net zo goed mogen we de zonne- en windenergie niet vergeten. We moeten daarnaast werk maken van ontharden, huizen beter isoleren, meer openbaar groen, inzetten op warmtepompen en meer lokaal geteeld voedsel eten. De Omslag van Turnhout is geen klein onderhoud, het is een volledig nieuwe manier om samen te leven, te wonen en te werken, we moeten ons anders verplaatsen en anders ontspannen.”