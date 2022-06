Gedetineerden maken graffitikunstwerk van 60 meter op gevangenismuur

Turnhout Turnhout hertekent het Stadspark: “De eenheid is zoekge­raakt doorheen de jaren”

Stad Turnhout gaat het Stadspark hertekenen. Dat is nodig omdat het park doorheen de jaren verschillende wijzigingen onderging waardoor de eenheid is zoekgeraakt. In het noorden komt een nieuw sportcomplex met klaslokalen. “Maar de hoeveelheid groen in het hele park moet hetzelfde blijven of versterkt worden”, zegt schepen Astrid Wittebolle.

23 juni