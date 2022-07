Gedetineerde probeert ballon met speed in te slikken

Turnhout Nieuw stadsfeest Stoeber is meteen schot in de roos: “Hier zit potentieel in”

Het afgelopen weekend zagen we allemaal maar blije gezichten in het stadscentrum van Turnhout. Het nieuwe festival Stoeber bracht namelijk duizenden mensen op de been om te feesten en te shoppen. “Het was een echte knaller. Beter dan dit had het niet kunnen zijn”, blikt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) tevreden terug.

26 juni