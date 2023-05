Gedetineerde (50) sterft na brand in Turnhoutse gevangenis

Het slachtoffer is een 50-jarige man die in de gevangenis van Turnhout verbleef. Vorige week donderdag, op Hemelvaartsdag, stichtte hij kort na 16 uur brand in de gevangenis. Hij deed dat door de matras in zijn cel — al dan niet met opzet — in brand te steken. Het gevangenispersoneel kon voorkomen dat de brand zich verspreidde naar andere cellen, maar de gedetineerde zelf raakte wel zwaargewond. Een speciaal RED-team van Brandweer Antwerpen kwam ter plaatse om hem te evacueren. Het slachtoffer werd met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij maandagavond overleden aan zijn verwondingen.