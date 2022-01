“Gebouw wordt permanent bewaakt om plunderingen te voorkomen”: één maand na gasexplosie krijgen slachtoffers inboedel terug

TurnhoutEén maand na de verwoestende gasexplosie in de Boerenkrijglaan in Turnhout, krijgen de getroffen bewoners hun persoonlijke spullen terug. Een verhuisfirma is maandagochtend begonnen met het leeghalen van de appartementen. “Over twee weken kan dan gestart worden met de sloop van het gebouw”, zegt Kassandra Driezen van woonmaatschappij De Ark.

Een tafel of stoel is snel te vervangen. Maar de bewoners van het gebouw waar zich op 31 december een gasexplosie voordeed, hebben in hun vlucht naar buiten ook veel spullen met een emotionele waarde moeten achterlaten. Een knuffel, juweel, fotokader of schilderij… Eén maand na de explosie kunnen ze die spullen recupereren. “Onder strikte veiligheidsmaatregelen werd maandagochtend gestart met het leeghalen van de appartementen. Het is de bedoeling om waar dit kan, de persoonlijke inboedel van bewoners te recupereren. De operatie gebeurt door een gespecialiseerd team”, zegt Kassandra Driezen, woordvoerster van woonmaatschappij De Ark.

Stabiliteitsstudie

Het is de eerste keer dat er spullen uit het getroffen gebouw worden gehaald. De voorbije maand was dat om verschillende redenen nog niet mogelijk. “De stabiliteitsstudie moest eerst klaar zijn. En ook het juridische speelde een rol: op welke manier doe je zoiets juist? De inboedel wordt volledig overgedragen aan de mensen. Daar wordt niet door ons in geselecteerd. Dat is belangrijk voor de verzekering.”

Emotionele waarde

In totaal zestien appartementen werden door de explosie onbewoonbaar verklaard. Twee koppels kwamen bij de explosie om het leven. De overige bewoners kregen intussen een nieuwe woning toegewezen. Zij konden vooraf een adres opgeven naar waar hun spullen gebracht moeten worden. “De bewoners kijken er heel hard naar uit om hun spullen terug te krijgen. Er zitten ongetwijfeld veel spullen met een emotionele waarde bij”, zegt Kassandra Driezen. “De bewoners zijn zelf wel niet aanwezig bij het leeghalen van de appartementen. Wegens de stabiliteit. In sommige delen van het gebouw mogen bijvoorbeeld maar twee mensen tegelijk binnen. Er zijn ook enkele flats die alleen via het raam betreden kunnen worden.”

Voor sommige bewoners zou het emotioneel ook te moeilijk zijn om aanwezig te zijn bij het leegmaken van de appartementen. “Sommige bewoners willen hier een kijkje komen nemen in functie van hun verwerkingsproces. Maar anderen mijden de plek liever.”

De flats worden één per één leeggemaakt zodat er zeker geen spullen bij verkeerde bewoners terechtkomen. De bewoners zijn vooraf verwittigd dat er wellicht ook spullen beschadigd zullen zijn door de explosie. “En we zullen ook niet alles kunnen recupereren. Voor sommige spullen zullen we moeten afwegen of ze veilig naar buiten gehaald kunnen worden.”

Beveiligingsfirma

Over een paar dagen zullen alle flats leeggemaakt zijn. Over twee weken kan dan gestart worden met de sloop van het gebouw. Tot dan wordt de site bewaakt door een beveiligingsfirma. Die werd kort na de explosie ingeschakeld nadat plunderaars werden opgemerkt aan het gebouw. “De site wordt 24 uur op 24 uur bewaakt. De firma controleert echt alles. Als hier één voet ongeoorloofd wordt binnengezet, kreeg ik meteen telefoon”, zegt Driezen.

Doeken

Tijdens de sloopwerken van het gebouw zullen aan de werfhekken twee grote doeken worden opgehangen die woonmaatschappij De Ark laat maken. Op één doek staat een foto van de vele bloemen die ter plaatse werden neergelegd. Op het andere doek komt een gedicht van stadsdichteres Liesbeth Aerts. Zij schreef dit voor de overledenen en de nabestaanden van de explosie.

Volledig scherm Op de plaats van de explosie werden veel bloemen achtergelaten © Jef Van Nooten

Volledig scherm Een televisietoestel van één van de bewoners wordt in de verhuiswagen gezet © Jef Van Nooten

Volledig scherm Een verhuisfirma maakt de appartementen van het getroffen gebouw leeg © Jef Van Nooten