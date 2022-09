Geboren in 1972...? De Warande nodigt 50-jarigen om jubileumjaar te vieren met miniconcert

Iedereen mag meevieren met de verjaardag van provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout. Ook mensen die – om uiteenlopende redenen - nog nooit een voet in het cultuurhuis hebben gezet. Oom ook hen de kans te geven cultuur op te snuiven in de Warande, nodigt het provinciebestuur vijftig mensen uit voor een rondleiding en een gratis miniconcert op vrijdagavond 28 oktober. Voorwaarde is wel dat je geboren moet zijn in 1972, en dus net zoals de Warande vijftig jaar zijn of dit jaar nog worden. “Heel af en toe kom ik iemand tegen die zegt nog nooit in de Warande te zijn geweest”, vertelt voorzitter Kathleen Helsen. “In dit jubileumjaar willen we alles uit de kast halen ook hen naar Turnhout te halen. Om het extra feestelijk maken, gaan we op zoek naar mensen die even oud zijn als de Warande maar nog nooit bij ons op bezoek kwamen om samen op elkaars verjaardag te klinken. Onder de noemer 50x50 nodigen we vijftig 50-jarigen uit voor een uitgebreide kennismaking en een gratis mini-concert.”