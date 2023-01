Fietser gewond na botsing met andere zwakke weggebruiker

Vosselaar Ga deze Valentijn eens op blind date met een boek

Er hangt liefde in de lucht in de bibliotheek van Vosselaar! Wie in februari naar de bib komt, kan er namelijk op ‘blind date’ met een romantisch boek. Hoe? Kom gewoon naar de bibliotheek in De Moer tijdens de openingsuren, laat je verrassen door nieuwe auteurs en droom weg bij de mooiste liefdesverhalen.

28 januari