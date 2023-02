Feesten, relaxen of wandelen: dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

Oppositie­par­tij TIM lanceert voorstel: “Laat straatver­lich­ting terug langer branden nu energie­prij­zen dalen”

‘Laat de openbare straatverlichting in Turnhout terug branden tot middernacht’. Die oproep lanceert oud-burgemeester Eric Vos (TIM). Volgens de oppositiepartij is dat mogelijk nu de energieprijzen een pak lager zijn dan verwacht. “Het is beter voor het veiligheidsgevoel van de Turnhoutenaar”, zegt Eric Vos.