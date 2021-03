FBI ontmaskert Kempense leerkracht die op grote schaal kinderporno verspreidt: “Mijn school is niet op de hoogte en dat wil ik zo houden”

Arendonk 51 kilo cocaïne onder­schept en 11 personen gearres­teerd in cocaïnewas­se­rij, buren reageren verbaasd: “Niets gezien en niets geroken”

26 maart De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft vrijdagochtend een cocaïnewasserij ontdekt in een loods aan de Huiskens in Arendonk, één van de eerste in ons land. In de loods werd cocaïne uit goederen gewassen en opnieuw tot blokken geperst. De politie kon er 51 kilogram cocaïne onderscheppen en heeft al elf personen gearresteerd. “De voorbije twee weken gingen de rolluiken van het huis regelmatig naar beneden.”