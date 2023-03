Familie start crowdfunding voor ‘nonkel François’ nadat oplichters al zijn spaargeld stalen

AZ Turnhout behandelt jaarlijks 100 kinderen met diabetes: “Definitie­ve erkenning voor kinderdia­be­tes­cen­trum door hoge nood”

De nood aan diabeteszorg bij kinderen is hoog in de Kempen. AZ Turnhout volgt al enkele jaren honderd kinderen met diabetes op. De voorbije jaren was dat in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. “Maar de nood is zo hoog dat AZ Turnhout een autonome erkenning kreeg.”