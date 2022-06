Eyetec organiseert fuif ten voordele van Gijs (14): "Alle steun voor Duchenne Heroes is welkom”

Turnhout/Oud-TurnhoutHet Turnhoutse farmabedrijf eyetec organiseert vrijdagavond een fuif om geld in te zamelen voor Duchenne Heroes. De medewerkers dragen de fuif op aan Gijs Lenaerts uit Oud-Turnhout. De jongen werd in 2008 geboren met de ziekte van Duchenne. “We zijn heel blij dat we er niet alleen voor staan”, zegt Jan Lenaerts, papa van Gijs.

Er bestaat nog geen middel om kinderen die lijden aan de ziekte van Duchenne te genezen. Duchenne Heroes organiseert daarom jaarlijks een zevendaagse mountainbiketocht ten voordele van de ziekte. Een delegatie medewerkers van het Turnhoutse farmabedrijf eyetec fietst in september de zevendaagse mountainbiketocht van Duchenne Heroes mee. Om aan de mountainbiketocht te kunnen deelnemen, moeten deelnemers minstens 2.500 euro sponsorgeld inzamelen. Dit geld gaat integraal naar Duchenne Parent Project, een vereniging die meewerkt aan het versnellen van de genezing en behandeling van de ziekte van Duchenne, een spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden. “Elk jaar zetten we ons in voor een goed doel. Dit jaar werd dat de Duchenne Heroes. We dragen onze deelname graag op aan Gijs Lenaerts van Go for Gijs, een jongen uit Oud-Turnhout die in 2008 geboren werd met de ziekte van Duchenne”, vertemt Menno Sels, procesingenieur bij eyetec. “De laatste jaren is er succesvol onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het ziektebeeld te vertragen, de zorg is verbeterd en de levensverwachting is gestegen door betere behandeling en beademing. Maar steun is nog steeds hard nodig.”

Machteloos

De ziekte van Duchenne komt voornamelijk voor bij jongens. Wereldwijd wordt 1 op 5.000 jongens geboren met Duchenne. Onder hen dus ook Gijs Lenaerts uit Oud-Turnhout. Jan Lenaerts, papa van Gijs, is blij met de steun van de firma eyetec. “Als ze bij je kind een zware spierziekte vaststellen die nog niet te genezen valt, is dat enorm zwaar. Je weet welke impact het op zijn leven zal hebben. Je weet dat je hem ooit zal verliezen. Machteloos als je bent, zoek je naar manieren om toch iets te kunnen doen”, zegt Jan Lenaerts. “Door geld in te zamelen voor onderzoek worden er stappen genomen die anders op de lange baan geschoven zouden worden. We zijn heel blij dat we er niet alleen voor staan. Alle steun is broodnodig.”

2.000 euro

Om het sponsorgeld voor de mountainbiketocht in september in te zamelen, organiseren de medewerkers van eyetec vrijdagavond een fuif in Jeugdhuis De Splinter in Oud-Turnhout. “Iedereen is welkom op de fuif in Jeugdhuis De Splinter. Het doel is om 2.000 euro in te zamelen. Wordt dit doel behaald, dan verdubbelt eyetec het bedrag", besluit Menno Sels.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.