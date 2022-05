Expo in 'Kazerne Blairon' laat bezoekers hun legerdienst herbeleven

Volledig scherm Marcel De Wilde in één van de zeven zalen van de tentoonstelling © Jef Van Nooten

Vier jaar geleden organiseerde de vereniging OCNr3 (Opleidingscentrum Nr.3) een tentoonstelling die zich specifiek richtte op Kazerne Blairon in Turnhout. Omdat het toen precies 80 jaar geleden was dat werd gestart met de bouw van de kazerne. De expo schetste een beeld van hoe gedurende 48 jaar ongeveer 700.000 rekruten er aan hun legerdienst begonnen. “Bedoeling was om iedere twee jaar een tentoonstelling te organiseren, maar door corona is het er in 2020 niet van gekomen”, zegt Marcel De Wilde, de laatste korpsadjudant van de kazerne. Intussen is de nieuwe tentoonstelling er wèl gekomen. Die loopt nog tot en met zondag in zaal De Korporaal, in blok Europeium van Campus Blairon. Dit keer belicht de expo alle kwartieren – verblijfplaatsen voor militairen – in België en Duitsland. “We tonen bijvoorbeeld medisch materiaal uit de jaren ’50 of hoe een legerdienst in andere landen verloopt”, zegt Marcel De Wilde.

Kleinkinderen

Behalve authentieke voorwerpen, staan er in totaal 78 panelen met in totaal 600 pagina’s met informatie en foto’s. “Kazerne Blairon sloot de deuren in 1994. De rekruten van de laatste jaren zijn nu zo’n vijftig jaar”, besluit Marcel De Wilde. “In vele gezinnen wordt er al eens gesproken over de legerdienst van ouders of grootouders. Dankzij deze tentoonstelling kunnen mensen deze tijd - ongeacht waar hun legerdienst plaatsvond - terug beleven samen met hun kinderen of kleinkinderen.”

De vereniging OCNr3 lanceerde intussen acht jaar geleden een oproep naar het stadsbestuur om ergens in de stad een ruimte te voorzien voor een permanente tentoonstelling rond Kazerne Blairon in Turnhout. Dat zou een meerwaarde voor de stad kunnen betekenen volgens OCNr3. “Het zou mensen van over heel België naar Turnhout lokken. Je mag niet vergeten dat 700.000 personen hier hun legerdienst hebben gedaan. Als je waar dan ook in België komt en je laat de naam ‘Turnhout’ vallen, is er altijd iemand die onze stad associeert met zijn legerdienst in de kazerne.”

Gratis

De tijdelijke tentoonstelling die nu loopt - verdeeld over zeven zalen - is gratis en nog tot en met zondag 22 mei iedere dag van 11 uur tot 16 uur te bezoeken.