Ex-jeugdtrainer KFC Turnhout schuldig aan belaging: hij krijgt geen straf, wel voorwaarden opgelegd

Hoogstraten Terug naar de jaren ‘50 in stijl? Barbier Gert organi­seert rock-’n-rollavond voor het goede doel in Le Cirq

Zin om je voor een avond onder te dompelen in de sfeer van de jaren ’50 met alles erop en eraan ? Inclusief de mogelijkheid om vlak voor de rock-’n-rollavond je haar nog te laten doen om helemaal in de sfeer te komen. Noteer 4 februari in de agenda: barbier Gert Rombouts, Ruud Bols en Cis Nooyens organiseren ‘A scumbag night for bearded bastards and foxy ladies’. En dat allemaal voor twee lokale doelen: ‘t VER-ZET-je en Stichting De Kleine Strijders.

17:01