Eneco en Campina Energie slaan handen in elkaar voor realisatie twee windturbines op industrieterrein

Campina is een burgercoöperatie waarbij burgers mee kunnen investeren in alternatieve energie. Zo hebben ze al een dertigtal zonnepanelenprojecten gerealiseerd met in totaal 5.682 zonnepanelen. Campina investeerde eerder al in twee windmolens in Turnhout en twee in Balen. “Nu komen er daar dus nog eens twee bij”, zegt Dennis Obbels van Campina. “Daar zijn we best trots op want dat betekent dat een deel van die alternatieve energie er echt wel is gekomen door de burgers zelf. Wie wil investeren kan dat altijd. Het kost 40 euro per aandeel met een maximum van 250 aandelen.”

Volledig scherm De twee windturbines staan op het bedrijventerrein van Yepp en Signify. © Toon Verheijen

Hoogste

Voor Eneco zijn het uiteraard niet de eerste windturbines. In Turnhout stonden er al op het terrein van Avery Dennison en Bolckmans. Nu staan er dus ook bij Signify en Yepp. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze uitbreiding werd door Eneco Wind in augustus 2018 ingediend. Na enkele opmerkingen werd enkele maanden later een aangepaste aanvraag ingediend. Uiteindelijk raakten alle vergunningen voor beide turbines in orde. Ondertussen zijn ze operationeel en produceren ze 100 procent groene stroom voor de Kempen. “Een deel van de opbrengst gaat naar de bedrijven zelf, maar wat overblijft komt op het net terecht”, zegt Tine Deheegher van Eneco. “Die bij Signify is meteen de hoogste windturbine die Eneco tot nu toe op land heeft gebouwd. De twee windturbines zullen jaarlijks 12.000 MWh groene stroom produceren of het equivalent van het jaarverbruik van meer dan 3000 gezinnen. Deze realisatie zet onze ambitie van het bedrijf kracht bij: tegen 2035 willen wij klimaatneutraal zijn met het bedrijf. Niet alleen onze gebouwen en ons wagenpark, maar we zullen ook onze klanten daartoe stimuleren.”

Geothermie

Schepen Astrid Wittebolle (Groen) van Turnhout benadrukt ook het belang van deze twee windmolens. “Eerder deze week was er ons klimaatplan dat we hebben goedgekeurd. Belangrijk voor onze stad, maar ook voor de regio. De realisatie van deze twee windmolens bewijst dat samenwerking op vlak van klimaat en energie belangrijk is. Wij gaan als stad ook het engagement aan om te bekijken of we naast wind- en zonneenergie ook iets kunnen betekenen op vlak van geothermie. Het zou mooi zijn als daar ook iets kan gerealiseerd worden in de vorm van coöperatie.”

