Eerste spadesteek in de grond voor nieuwbouw van HIVSET: “Steentje bijdragen aan tekort in de zorgsector”

Het HIVSET onderging de voorbije jaren grondige vernieuwingen. Zo werd in het secundair gestart met een eerste graad en kwamen er nieuwe opleidingen bij die rechtstreeks voorbereiden op werk in de zorg en op vervolgdopleidingen. Ook in het hoger onderwijs werden er aanpassingen doorgevoerd. “We hadden daarom al langer plannen voor een nieuw gebouw”, zegt algemeen directeur Daniël Leeten. “Dat is nodig om het groeiend leerlingenaantal op te vangen, maar ook om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen verhogen.”

Tekort in de zorg

En daarom ging eindelijk dan die eerste spade in de grond. “De nieuwbouw omvat zo’n 3.000 vierkante meter die specifiek moeten dienen voor opleidingen in het domein van maatschappij en welzijn”, vervolgt Daniël Leeten. “Er is een tekort aan leerlingen die zich specialiseren in zorgberoepen en met de nieuwe klassen wil HIVSET zijn ‘steentje’ bijdragen door uit te breiden en zo dat tekort in te krimpen. In het nieuwe gebouw worden ook vaardigheidslokalen en multifunctionele lokalen ingericht.”