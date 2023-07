Eén week na dodelijk ongeval: AWV maakt werk van meer veiligheid op afrittencomplex E34

Deze vier lokale artiesten zullen Summer Sessions platspelen

Het programma van het Turnhoutse stadsfestival Summer Sessions is zo’n drie weken voor het festival eindelijk compleet. De organisatie zocht namelijk nog enkele lokale artiesten om te laten schitteren op het podium op het Kasteelplein en heeft die nu ook gevonden. De gelukkigen zijn The Accoustic Three uit Turnhout en Arendonk, Julie uit Balen en The Age of G uit Turnhout.