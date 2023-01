Een kindernamiddag of een klank- en lichtspektakel: dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

voetbal tweede nationale B Dave De Herdt wil start van 2023 niet missen met Turnhout: “Kopjes leegge­maakt tijdens winterstop”

Het is te hopen voor Turnhout dat de troepen van coach Dave De Herdt er meteen staan in 2023, want met de komst van rechtstreeks degradatieconcurrent City Pirates wacht de Binken zaterdagavond direct een zespuntenmatch.

6 januari