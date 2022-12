“Een jaar na de explosie heb ik nog altijd pijn”: Myriam (67) werd zwaargewond van onder het puin gehaald na de gasontploffing in Turnhout

Beerse Twee auto's botsen frontaal op Antwerpse­weg: één bestuurder gewond

Twee voertuigen zijn in de nacht van maandag op dinsdag op elkaar gebotst op de Antwerpseweg in Beerse. Het ongeval gebeurde rond 0.15 uur. Twee auto’s botsten er frontaal op elkaar. Dat gebeurde nadat één van de bestuurders om een nog onduidelijke reden van het rijvak was afgeweken. Bij het ongeval raakte één van de bestuurders gewond.

27 december