Een beursfuif met schommelende prijzen, een festival met honderd bieren en een stoet met internationale carnavalsgroepen: dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

Vanochtend kans op sneeuwre­gen en bewolking in Turnhout

In de ochtend en de middag is het lichte sneeuwregen in Turnhout. De sneeuwregen begint rond 5 uur en zal ongeveer 9 uur aanhouden. Er staat een matige wind vanuit het oosten. De temperatuur komt niet boven de 2 graden.