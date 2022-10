Duo probeert brutale home-invasion te plegen in centrum Turnhout, een van de verdachten had groot broodmes vast

TurnhoutTwee verdachten hebben in de Bloemfonteinstraat in Turnhout een brutale home-invasion proberen te plegen. Een van hen was gewapend met een broodmes van 20 centimeter lang. De vrouw des huizes begon luidkeels te roepen waardoor de verdachten zijn gevlucht. De politie verspreidt een opsporingsbericht.

De feiten dateren van 21 oktober omstreeks 21.15 uur in de Bloemfonteinstraat, een zijstraat van de Steenweg op Oosthoven. Een onbekende man belde bij een woning aan. Toen de bewoner de deur opende, vroeg de man of er bij hen toevallig een pakje was geleverd. “De bewoner antwoordde dat het niet het geval was en wilde meteen de deur weer sluiten, maar de verdachte stak zijn voet tussen de deur”, klinkt het bij een woordvoerder van de politie Regio Turnhout. “Daarop trok hij een kap of een muts over zijn hoofd en viel hij de bewoner fysiek aan. Er ontstond een gevecht waarbij beiden op de grond vielen. Plots dook er vanuit het niets een tweede verdachte op en die stormde de woning binnen. Die verdachte had een groot mes vast en begon daarmee de vrouw des huizes te bedreigen. Daarop is de vrouw beginnen roepen en zijn de verdachten op de vlucht geslagen. Het was meer dan waarschijnlijk de bedoeling dat de twee mannen het gezin zouden beroven, maar ze zijn uiteindelijk zonder buit moeten vertrekken.”

Beschrijving

De politie heeft via een persoonsbeschrijving een robotfoto kunnen maken van één van de verdachten. Dat is een struise man van ongeveer 1,80m groot. Hij heeft een blanke huidskleur, donkere ogen en een rond, vol gezicht. Hij heeft korte, zwarte haren en een stoppelbaard. Op het moment van de feiten was hij gekleed in een zwarte jas, zwarte joggingbroek en droeg hij zwarte schoenen. De tweede verdachte is groot en mager gebouwd en op het moment van de feiten drager van een mondmasker. Ook hij was volledig in het zwart gekleed en had een broodmes bij zich van ongeveer 20 cm lang.

Tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) of via opsporingen@politieregioturnhout.be . De Politie Regio Turnhout vraagt ook dat iedereen die diezelfde avond of op een ander moment iemand aan de deur heeft gehad met een min of meer gelijkaardig verhaal, dit zo snel mogelijk meldt.

