Drukste kruispunt van Turnhoutse ring drie dagen volledig afgesloten: “Ziekenhuis bereikbaar via omleiding”

Vosselaar maakt zich op voor 10de editie van Schlager­fes­ti­val: "Gewoon sfeer en ambiance maken, daar doen we het voor”

Het feestgedruis van carnaval is nog maar amper gaan liggen of er kondigt zich al opnieuw een groots feestje aan in de Gemeentehal: de tiende editie van het Vosselaarse Schlagerfestival op zaterdag 4 maart. Dat er vorig jaar nog Covid Safe Tickets gescand moesten worden is dat intussen een lang vervlogen herinnering. “Gelukkig maar. We gaan er gewoon een zalig feestje van maken”, zegt organisator Patrick Dielis.