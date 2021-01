Drugstoeristen uit heel België trekken naar Turnhout: om dan ‘drugsbus’ naar Tilburg te nemen

Baarle-Hertog Je zal er maar wonen of werken: vanaf morgen verschilt avondklok in Baar­le-Her­tog van die in Baar­le-Nas­sau

22 januari Vanaf zaterdag 23 januari moet iedereen in Nederland tussen 21 en 4.30 uur binnenblijven tenzij er een gegronde reden is. Maar in Vlaanderen start de avondklok nog steeds pas om middernacht. Dat zorgt weer voor ingewikkelde situaties in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. In de Belgisch-Nederlandse enclavegemeente passeer je namelijk tijdens een eenvoudige avondwandeling al x-aantal keren de grens. Hoe zit dat dan juist?