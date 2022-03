Drugsdealers riskeren 5 jaar cel voor dood dertiger: “Kevin was zo gelukkig. Tot zijn sociale leven wegviel door corona”

Beerse Bromfiet­ser (17) gewond na aanrijding door auto

Een 17-jarige jongen is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Antwerpseweg en de Dagderaadlaan in Beerse. Het slachtoffer was onderweg met zijn bromfiets toen hij werd aangereden door een wagen. De bromfietser werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

17 maart