Drugsdealer rijdt met opzet in op politie: in auto lagen ook verboden wapens

“Als kind werd hij zelf aangereden, hij weet dus wat hij veroor­zaakt heeft”: trucker riskeert celstraf voor dood fietser (64)

“Contact met de nabestaanden heb ik nog niet gehad. Ik durf die mensen gewoon niet onder ogen komen.” Een vrachtwagenchauffeur (47) uit Heist-op-den-Berg die in juni vorig jaar een 64-jarige fietser uit Oud-Turnhout doodreed in de Pijlstraat in Retie is zelf nog zwaar aangedaan door het ongeval. Hij riskeert nu een rijverbod, boete én gevangenisstraf. Maar volgens zijn advocaat ondergaat hij elke week een nog veel zwaardere straf.