Drie wagens betrokken in ongeval op Nassaulaan

Vtwonen Van chocolade­bruin tot indigo­blauw: dit zijn de beste kleuren om jouw woning op te fleuren tijdens de herfst

De dagen worden opnieuw korter en de nachten langer. Kortom: de herfst is in het land. Hét moment bij uitstek om je woning een welverdiende metamorfose te geven. Van diepe kleuren tot stoffen die lekker zacht aanvoelen: met deze stylingtips helpt vtwonen je je huis herfstklaar maken. Binnenblijven was nog nooit zo fijn.

5 oktober