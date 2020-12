Doek valt over Mega World (vroegere Blokker): “650 werknemers krijgen ontslag als kerstcadeau”

De 123 winkels van Blokker in ons land veranderden in februari van naam: Mega World. Dirk Bron probeerde de winkelketen zo te redden, maar vakbonden stelden zich al snel vragen bij zijn manier van werken. Een tijd terug moest het bedrijf bescherming aanvragen tegen schuldeisers, maar die bescherming wordt nu niet verlengd. “Het doek is definitief gevallen. De lichten gaan voorgoed uit”, klinkt het op de Facebookpagina van Mega World Turnhout. “Met lede ogen hebben wij de ondergang van ons bedrijf zien naderen door het wanbeleid van Dhr Dirk Bron, en krijgen wij, de 650 personeelsleden, nu ons ontslag als kerstcadeau.”

De werknemers in Turnhout zijn zwaar onder de indruk van het faillissement. “Na vele jaren trouwe dienst komt dit behoorlijk fel aan, voor ons en alle andere collega’s die zich jaren lang uit de naad gewerkt hebben. Wij hebben gedaan wat we konden, wij deden elk overuur met liefde en plezier”, schrijven ze. “Vaak stond het zweet in onze schoenen en het water aan de lippen, we plaatsten foto’s op onze Facebook pagina’s tijdens onze pauzes of in onze eigen vrije tijd… allemaal om onze job toch maar te kunnen behouden, een succes te maken van het ‘concept’.”

Eindigen doen de werknemers in Turnhout met een dankwoord voor de klanten. “Bedankt aan jullie voor de jarenlange trouw aan onze Blokker (Mega World). Voor jullie deden we elke ochtend de deuren open, voor het babbeltje, de gezelligheid. Aan al onze collega’s, we wensen jullie het allerbeste. Blokker zit in ons bloed en we zullen jullie missen.”