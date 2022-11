Dievenbende maakt TikTok-filmpjes van ladingdiefstallen: twintiger krijgt 2 jaar cel

Meer Discotheek ‘t Fortuin wordt heel even weer legendari­sche dancing van vroeger: “Terug naar de gouden jaren ‘70, ‘80 en '90, toen de tapkraan niet dicht ging"

Ooit had nagenoeg elk dorp in Vlaanderen zijn eigen discotheek, en vooral in de grensstreek kenden die succes. In de loop der jaren dunde hun aantal uit, maar als er een was die het volhield, was dat ‘t Fortuin in Meer (Hoogstraten). Niet groot, geen Zillion-toestanden, maar wel een oerdegelijke Kempense discotheek waar de feestjes legendarisch waren, met dank aan onze noorderburen. Begin december keren ze voor één keer ‘back in time’, met dj’s die de gouden jaren van het café zelf meemaakten. Een terugblik op de rijkelijk gevulde geschiedenis van 't Fortuin.

