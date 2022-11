Dieven stelen juwelen en geld

Turnhout Man mishandelt hond in Herentals­straat: uitwerpse­len in mond en stamp in zij

Op sociale media zijn beelden opgedoken van dierenmishandeling in de Herentalsstraat in Turnhout. Een man duwt er uitwerpselen in de mond van zijn hond, om het dier vervolgens te slaan en te stampen. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld.

21 oktober