Dieven raken via ladder woning binnen

Turnhout Opnieuw jeugdtrai­ner van KFC Turnhout die verdacht wordt van zedenfei­ten: “Hij stuurde seksueel getinte berichten”

De raadkamer in Turnhout heeft een voormalige hulptrainer van een van de jeugdploegen van KFC Turnhout verwezen naar de correctionele rechtbank. F.B. wordt verdacht van belaging en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. “De berichten die hij stuurde waren totaal ongepast”, klinkt het. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat de club geconfronteerd wordt met een trainer die in opspraak komt door verdenking van zedenfeiten.

10 november