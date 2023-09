Dieven dringen brasserie Het Stadspark binnen

Van Hair Art Dave tot ‘t Knipsalon: deze 6 kappers geven je kind een nieuwe coupe in de provincie Antwerpen

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dat betekent vaak een nieuwe boekentas en outfit, maar ook tijd om naar de kapper te gaan voor een frisse snit. Al kan dat voor kinderen een uitdaging zijn. Wij gingen op zoek naar enkele kapsalons in de provincie Antwerpen die extra aandacht hebben voor je kleine spruit. Van R-Style in Borsbeek tot Hair Place in Edegem: hier voelt elk kind zich op zijn gemak.