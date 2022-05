Dief vlucht naar station... maar wordt daar in armklem gehouden

Kempen Zwemmen in De Mosten en BMX’en op topniveau: dit zijn onze weekend­tips in de Kempen

Het dagelijkse leven is helemaal op gang gekomen en dat merk je overal aan alle activiteiten. Dit weekend van 30 april en 1 mei kan je in de Kempen genieten van een BMX-wedstrijd op topniveau, een levensloop in Vorselaar, of wat dacht je van de opening van het zwemseizoen in De Mosten? Wij selecteerden vijf tips die de moeite waard zijn.

29 april