Dief die opereerde vanuit vakantiehuis riskeert 40 maanden celstraf: “Opgepakt na klopjacht met helikopter en speurhonden”

Een 43-jarige man uit Litouwen riskeert een boete effectieve gevangenisstraf van 40 maanden voor een reeks inbraken en diefstallen. Hij kon in november in Arendonk worden opgepakt na een klopjacht met helikopter en speurhonden.

Beklaagde E.G. werd op 23 november 2022 een eerste keer opgepakt nadat hij betrapt werd achteraan een appartementsgebouw in Retie. Hij vluchtte nog weg, maar kon door de politie aangetroffen worden in warenhuis Lidl. Na zijn arrestatie bleek dat hij geseind stond voor een inbraak in Zoersel. Daar had hij per ongeluk zijn rijbewijs achtergelaten. Over Retie verklaarde hij aan de politie dat hij op zoek was naar een toilet.

De verklaarde aan de politie dat hij op doorreis was naar Litouwen. Hij werd na verhoor vrijgelaten en beloofde dat hij meteen België zou verlaten. “Maar de politie had in zijn gsm een screenshot gezien van een boeking van een vakantiehuis in de Rode Del in Arendonk”, vertelt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere. Eén dag na zijn vrijlating ging de politie er een kijkje nemen. Ze troffen de man er aan al fietsend op een gestolen elektrische mountainbike. In de chalet lag inbrekersmateriaal. “Hij vluchtte weg. Wat volgde was een kat en muisspel met de politie. De politie zette een helikopter en speurhonden in. Dat heeft de Belgische staat handenvol geld gekost. Pas ‘s avonds kon hij worden aangetroffen in een bos.”

Onderzoek maakte duidelijk dat de man ook inbraken en diefstallen heeft gepleegd in onder andere Mol, Olen en Hoogstraten. Hij was ook in het bezit van een busje pepperspray. De man riskeert 40 maanden celstraf. “Hij heeft geen enkel schuldinzicht. Hij kwam alleen naar België om inbraken te plegen”, besluit De Ketelaere.

Vonnis op 13 maart.

