Diane (70) zat 14 uur gekneld onder puin: "Ze zat op een stoel aan tafel bij de explosie. In die positie hebben we haar een verdieping lager aangetroffen”

TurnhoutHet is een wonder dat Diane Bellings (70) vrijdagavond na meer dan 14 uur levend van onder het puin is gehaald na de gasexplosie in Turnhout. Dat zegt brandweercommandant Luc Faes. Hij legt uit hoe ze de vrouw hebben kunnen bevrijden: “We hebben eerst een tunnel langs de achterkant gegraven. Maar de laatste anderhalve meter merkten we dat we daar de veiligheid voor de hulpverleners absoluut niet konden garanderen. Een paar uur later merkten we ook dat die laatste anderhalve meter was ingestort, dus gelukkig zijn we niet via daar blijven proberen”.