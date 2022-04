Dertiger krijgt celstraf voor cannabis op lijnbus vanuit Tilburg

Kempen Op zoek naar een betaalbare parkeer­plaats in de Kempen? Wij wijzen je de weg naar de goedkoop­ste parkings

Met beter weer op komst, is het opnieuw tijd om een terrasje te doen in de stad of er gezellig rond te kuieren in de winkelwandelstraatjes. Ga je met de auto? Dan kan een dure parkeerplaats al snel de pret bederven. Wij zochten voor jou uit waar je het goedkoopst parkeert in de steden Turnhout, Geel, Herentals en Heist-op-den-Berg.

14 april