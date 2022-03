Dertiger gooit naakt kushandjes naar meisjes van 10 jaar

Hij werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor openbare zedenschennis. In juni 2019 kreeg de 33-jarige J.R. uit Retie nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Veel indruk maakte die straf blijkbaar niet op hem, want in het voorjaar van 2021 werd hij opnieuw een paar keer opgemerkt.

Op 10 maart 2021 reed hij in Turnhout met zijn auto voorbij twee vrouwen die aan het wandelen waren. Hij zat naakt in zijn auto en bevredigde zichzelf terwijl hij de vrouwen aanstaarde. Één maand later, op 24 april 2021, richtte hij zijn pijlen in Beerse op enkele jonge meisjes van amper 10 en 11 jaar. Opnieuw zat hij naakt in zijn auto en gooide hij de meisjes kushandjes toe. “Hij is reeds meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Nog steeds blijkt hij zich niet bewust van de impact die de feiten telkens hebben op de slachtoffers”, aldus de rechtbank. Volgens de rechter heeft J.R. intussen genoeg kansen gekregen. Hij veroordeelt de man tot een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden en een boete van 800 euro. Twee meisjes waarvan de ouders zich burgerlijke partij stelden, krijgen een schadevergoeding van 1.000 euro.