Dementievriendelijke wandeling officieel geopend bij Zorggroep Orion in Turnhout

Oud-Turnhout Stapel hout vat vuur in bos

De brandweer moest donderdagochtend rond 4.30 uur uitrukken naar de omgeving van de Nieuwe Staatsbaan en Rhoode in Oud-Turnhout. Een stapel hout van 3 meer hoog en 3 meter breed had er vuur gevat over een lengte van zo’n honderd meter. De vlammen waren ook al overgeslagen naar een bos. De brandweer had de grootste moeite om het vuur onder controle te krijgen. Pas na twee uur was de brand geblust. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten. De politie is een onderzoek gestart.

12 mei