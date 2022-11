De Zwarte Ruiter kleurt rood voor eerste WK-match van Duivels

Geen speciale WK-events in en rond Turnhout. Aanvankelijk waren er speciale WK-events gepland in de ondergrondse fuifzaal Futur in Turnhout en in een loods op Weelde-Depot in Ravels. Maar die events werden allebei geannuleerd bij gebrek aan interesse. De inkomprijzen zullen daar wellicht hun rol in hebben gespeeld. Wie de Rode Duivels toch in groep naar de overwinning wilde roepen, kon wél terecht in café De Zwarte Ruiter op het Zegeplein in Turnhout. Op drie plaatsen in het café werden grote tv-schermen opgehangen. Beneden konden bezoekers gratis komen kijken, zowel in het café als in de overdekte buitengang naast het café. Voor de bovenverdieping werkten de zaakvoerders van De Zwarte Ruiter een VIP-formule uit. Ook de komende wedstrijden van de Rode Duivels zullen er uitgezonden worden. Voor de wedstrijd van zondag tegen Marokko doen de cafébazen zelfs speciaal de deuren open. Normaal is zondag de vaste sluitingsdag van De Zwarte Ruiter. Drie grote tv’s die speciaal voor dit WK werden aangekocht, worden via een tombola verloot onder de bezoekers.