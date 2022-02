De Ark start vrijdag sloopwerken van ingestort appartementsgebouw

Turnhout Drifter op Grote Markt riskeert celstraf van één jaar: “Zijn gedrag was idioot en gevaarlijk”

Hij had ruzie met zijn partner, was in de sterke drank gevlogen en besloot dan maar een dollemansrit door Turnhout te houden. Zo reed hij twee keer al driftend over de Grote Markt. De 37-jarige D.B. uit Turnhout riskeert voor die feiten op 6 september een gevangenisstraf van een jaar. “Zijn gedrag was idioot en ronduit gevaarlijk”, klonk het zelfs bij zijn eigen raadsman.

