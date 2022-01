De Ark op zoek naar nieuwe woonst voor gezinnen getroffen woonblok: “We willen hen zoveel mogelijk terug samen ergens huisvesten”

TurnhoutWoonmaatschappij De Ark gaat voor de gezinnen uit het getroffen woonblok van de gasontploffing in de Boerenkrijglaan in Turnhout voor een nieuw onderkomen zorgen in de stad zelf. Bedoeling is ook om hen zoveel mogelijk in dezelfde wijk of blok te huisvesten. De bewoners van het pand aan de overkant mogen vermoedelijk maandag terugkomen. Een twintigtal medewerkers van De Ark staken zondag de handen uit de mouwen om de eerste kuiswerken en herstellingen uit te voeren. “De andere blok zal na vrijgave door het gerecht volledig gesloopt worden. Lees alles over de gasontploffing in ons dossier.